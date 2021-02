Im ersten Drittel geht nix: Indians unterliegen Crocodiles Hamburg mit 1:2

In der OberligaNord haben die Hannover Indians ihr Heimspiel gegen die Crocodiles Hamburg mit 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) verloren. Am vergangenen Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio noch mit 5:1 gegen die Hanseaten gewonnen. Bei den Indians fehlten Nick Bovenschen, Jakob Ceglarski, Lukas Schaffrath und Santeri Ovaska.

Anzeige

Bei Ovaska wird sich dies nicht mehr ändern. Denn der Stürmer bat die Indians-Verantwortlichen um Auflösung seines Vertrags und teilte ihnen mit, dass er in seine Heimat zurückkehren wird – ob das in Finnland oder in Süddeutschland ist, wo er in den vorherigen drei Jahren aktiv war, ließ er offen.