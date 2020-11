Heimrecht getauscht: Hannover Indians spielen Sonntag in Krefeld 

Eigentlich hätten die Hannover Indians am Sonntag (19 Uhr) am Pferdeturm den Krefelder EV empfangen, doch das zuständige Gesundheitsamt machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Die mehrstündige Busfahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt könne nicht genehmigt werden, "da es ein Infektionsrisiko für Dritte darstellt", teilten die Indians auf ihrer Webseite mit.

Am letzten Freitag meldeten die Krefelder eine Corona-Infektion in den eigenen Reihen und mussten bereits das Heimspiel gegen die Hamburg Crocodiles absagen. Nun darf der KEV zwar wieder trainieren und Spiele in der heimischen Halle austragen, eine Auswärtsfahrt ist hingegen noch nicht möglich. Die Partie in Hannover wurde somit auf den 9. Dezember verschoben.