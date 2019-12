Topleistung vor Topkulisse: Hannover Indians bezwingen Rostock Piranhas mit 4:2

Das Beste kommt zum Schluss: 4518 Zuschauer sahen im Eisstadion am Pferdeturm die Partie zwischen den Hannover Indians und den Rostock Piranhas. Es war für den ECH die höchste Besucherzahl in dieser Saison in der Eishockey-Oberliga – sogar mehr als in den Derbys gegen die Scorpions. Und im letzten Heimspiel des Kalenderjahres hatten die Indians-Fans allen Grund zur Freude – ihre Mannschaft bezwang die Piranhas mit 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

Bovenschen und Pape fehlen

Indians-Trainer Lenny Soccio musste auf Nick Bovenschen und Thomas Pape verzichten. Beide handelten sich beim 6:1-Auswärtssieg in Leipzig jeweils eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein. Das Duo, sonst eher für das physische Element beim ECH zuständig, trug sich beim Erfolg in Sachsen in die Torschützenliste ein – wobei Pape sogar zwei Treffer gelangen.

In den vergangenen Partien gelang den Indians oft ein Traumstart in die Spieldrittel mit Toren nach weniger als einer Minute. Diesmal dauerte es 281 Sekunden, war aber trotzdem ein Auftakt nach Maß: Roman Pfennings traf zum 1:0. Ein Ergebnisverbesserung zur ersten Drittelpause verpasste Armin Finkel, sein Schuss streifte den Außenposten.