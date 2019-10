Ein hartes Stück Arbeit: Indians feiern gegen Rostock Piranhas ersten Saisonsieg

Indians-Trainer Lenny Soccio hatte im Tor einen Wechsel vorgenommen. Der bisherige Stammkeeper Philip Lehr saß nur auf der Bank. Für ihn stand Kristian Hufsky zwischen den Pfosten. Der 20-Jährige, der am Freitag bei der 0:6-Niederlage in Herne Lehr abgelöst und eine höhere Niederlage verhinderte hatte, ließ zwar einige Schüsse abprallen. Der Sieg mit nur einem Gegentor sprach aber für Hufsky. Überwinden konnte ihn nur Constantin Koopmann (9.) zum 0:1.

Es war zäh, aber es ist vollbracht: Die Hannover Indians haben vor 2017 Zuschauern am Pferdeturm die Rostock Piranhas mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) nach Verlängerung bezwungen und damit ihr erstes Saisonspiel in der Oberliga Nord gewonnen.

Serie gerissen! Recken kassieren in Melsungen die erste Saisonniederlage

Die Gastgeber selbst befanden sich oft in der Rostocker Verteidigungszone, es fehlten jedoch die zwingenden Einschussgelegenheiten. Dass Abwehrmann Nick Bovenschen die besten Chancen besaß, passte ins Bild einer derzeit im Angriff harmlosen Mannschaft. Dann musste es eben ein Penalty richten: Robert Peleikis lupfte seinen Versuch frech zum 1:1 ins Netz (19.).

Arnoldas Bosas erlöst die Fans

Ab der Hälfte des Spiels wurden die Aktionen der Indians zwingender. Branislav Pohanka (33.), Mike Glemser (34.) und Chad Niddery (37.) vergaben bei guten Schussgelegenheiten die Führung. Im Schlussdrittel übte der ECH enormen Druck aus, die Rostocker konnten sich oft nur mit Weitschüssen befreien. Es mangelte den Indians aber erneut an Hochkarätern – bis in die Schlussphase hinein. Dann vergeigte Pohanka einen Alleingang (55.), Arnoldas Bosas traf den Pfosten (59.). In der Verlängerung erlöste Bosas (61.) auf Vorlage des starken Niddery die Fans.