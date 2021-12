"Noch nie gesehen": Indians jubeln dank Stolper-Penalty von Ex-Stürmer Bulmer

Diese Szene darf im nächsten Frühjahr in keinem Rückblick der Oberliga Nord fehlen: Pferdeturm am Sonntagabend, Penaltyschießen zwischen den Hannover Indians und Tilburg. Trappers-Stürmer und Ex-Indianer Brett Bulmer leistet sich eine beispiellose Slapstick-Einlage. Er ebnet da­durch dem ECH den 5:4-Sieg und den versöhnlichen Ab­schluss eines vom Spielplan her schweren Wochenendes für die Indians.

Für den ECH hatte Branislav Pohanka seinen Penalty verschossen, der Puck lag da­nach auf der Mittellinie für Bulmer. Der Kanadier lief an, brachte die schwarze Hartgummischeibe aber nicht un­ter Kontrolle und stürzte beim Bremsversuch. Weil er die Scheibe trotzdem berührt hatte und diese rund 20 Zentimeter nach vorn gerutscht war, war sein Penalty damit vergeben. „Das wollte Brett wohl zu elegant machen. Es tut mir leid für ihn, er ist ein netter Typ – aber mit der Aktion hat er uns geholfen und den Jungs einen Push gegeben“, sagte ECH-Coach Lenny Soccio.