Mit Neu-Torjäger Pohl: Legen die Indians nach historischem Torfestival nach?

Wie jubelt der denn eigentlich? Nach dem 8:6-Sieg der Hannover Indians in der Oberliga am Sonntag gegen die Hammer Eisbären musste sich Maxi Pohl ein paar Sprüche gefallen lassen. „Ich weiß immer gar nicht, was ich nach einem Tor machen soll“, flachst der Verteidiger, der gegen Hamm zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Das Tor hatte er fast ungläubig mit ausgebreiteten Armen gefeiert, während er auf dem Eis im Kreis fuhr.

So langsam kommt er in die Übung. Denn Pohl wird plötzlich zum Torjäger: Allein am Wochenende gelangen ihm in den Partien gegen Herne (7:4) und Hamm (8:6) drei Tore. Damit schraubte er seine persönliche Ausbeute auf sieben Treffer. In seinen vorherigen sieben Saisons für den ECH waren ihm pro Spielzeit maximal fünf Tore gelungen.