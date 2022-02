Indians-Spiel gegen Leipzig zum vierten Mal abgesagt – auch Scorpions nicht im Einsatz

Es war fast zu befürchten – als die Icefighters Leipzig am Freitag nicht zu ihrem Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen die Crocodiles Hamburg antreten konnten. Am Samstag gab es Gewissheit: Die Leipziger mussten für die Partie am Sonntag am Pferdeturm passen. Es war die mittlerweile vierte Absage dieser Paarung binnen fünf Wochen – immer vonseiten der Icefighters.

Mit „Murmeltier-Tag“ kommentierten die Indians die erneute Absage ein wenig ironisch in ihren sozialen Medien. Mittlerweile müssen sich die Leipziger von vielen Seiten der Liga vorwerfen lassen, dass sie mit den Absagen ihren Punkte-Schnitt nicht verschlechtern wollen – denn es ist nicht auszuschließen, dass der Quotient am Ende maßgebend sein wird. In einem Video-Statement nahm Icefighters-Trainer Sven Gerike dazu Stellung. „Wir wollen spielen und uns, allen Unkenrufen zum Trotz, nicht die richtigen Gegner aussuchen. Das ist alles Blödsinn.“