Pre-Play-offs drohen: Indians müssen ihre Chancen wieder besser nutzen

Die Hannover Indians können kaum noch den vierten Platz in der Nordstaffel der Oberliga erreichen, der den Heimvorteil in den Play-offs garantieren würde. Und nicht nur das: Auch die sichere Qualifikation für die Endrunde, die nur die besten sechs Teams direkt erreichen, steht auf wackeligen Schlittschuhen. Der ECH bestreitet als Tabellensiebter sein Nachholspiel gegen die Icefighters Leipzig (Dienstag, 19.30 Uhr, Pferdeturm).

Ändert sich für die Indians diese Platzierung nicht in den restlichen Partien bis zum Ende der regulären Saison am 5. April, muss die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio den Umweg über die Pre-Play-offs gehen. In die missliche Lage brachte sich der ECH mit zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter auch das 1:4 am Sonntag in Erfurt.