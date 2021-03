Kampf um Platz vier: Indians müssen vorerst ohne verletzten Kapitän Pohanka auskommen

Diese Bilder will man eigentlich gar nicht sehen: Am vergangenen Freitag humpelte Branislav Pohanka ins VIP-Zelt – mit einer Gehhilfe unterm rechten Arm. Der Kapitän der Hannover Indians hatte sich zuvor in der Schlussphase des Spiels gegen die Icefighters Leipzig (4:2) eine Knieverletzung zugezogen. Eine genauere Untersuchung steht noch aus. Am Sonntag bei der 3:5-Niederlage bei den Crocodiles Hamburg fehlte Pohanka, alles andere als ein Ausfall zum Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle (Dienstag, 20 Uhr) wäre überraschend.

Anzeige

Dem ECH-Mannschaftsführer war in einer unübersichtlichen Situation an der Bande ein Leipziger ungebremst ins rechte Bein gefahren. Pohanka sah ihn nicht kommen, konnte sich also nicht mehr schützen. „Wir hoffen, dass er nur ein paar Spiele fehlt. Es hat die Mannschaft aber mitgenommen, dass ihr Kapitän ausgefallen ist“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio.