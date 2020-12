Nach der 1:10-Klatsche: Indians haben die schnelle Chance zur Revanche

Am vergangenen Sonntag wurden die Hannover Indians böse beim Herner EV vermöbelt: Sie verloren sogar zweistellig und unterlagen mit 1:10. Nun gibt es die Möglichkeit zur schnellen Revanche: Der ECH empfängt in der Oberliga die Herner am Sonntag (18 Uhr) am Pferdeturm. Auch Freitag steht bereits ein Heimspiel auf dem Programm, wenn die Hammer Eisbären zu Gast sind (20 Uhr).

Anzeige

Bei den Indians wird am Wochenende der 19-jährige Marcus Gretz sein Debüt geben. Der Neuzugang war nach seiner Ankunft aus Nordamerika zunächst in Quarantäne gegangen. Der Deutsch-Amerikaner verstärkt die Defensive und erhält die Rückennummer 65.