Kantersieg für die Hannover Indians - Scorpions verlieren denkbar knapp 

Ein Kantersieg und eine knappe Niederlage – mit dieser Bilanz haben Hannover Indians und Hannover Scorpions ihr jeweiliges Punktspielwochenende in der Eishockey-Oberliga abgeschlossen. Die Indians gewannen am Sonntag mit 8:1 beim Krefelder EV 81, zwei Tage nach dem 3:4 am Pferdeturm gegen die Saale Bulls Halle.

Enges Spiel in Hamburg

Am Freitag hatten die Scorpions noch das Ende ihrer Negativserie von zuvor sieben Pleiten am Stück beendet – doch in der auf das 9:3 gegen die Rostock Piranhas folgenden Partie setzte es eine 5:6-Niederlage bei den Crocodiles Hamburg. Zur ersten Drittelpause lagen die Scorpions bereits mit 1:3 im Hintertreffen. Nach der eigenen Führung durch Andrej Strakhov (5.) wendeten Dennis Reimer (9.), Patrick Saggau (11.) und Dominik Lascheit (15.) komplett das Blatt. Zum Ende des Mittelabschnitt stellten die Mellendorfer den 4:4-Ausgleich her. Björn Bombis (23.), Ralf Rinke (34.) und Mario Trabucco (40.) gelangen die Tore bei einem Gegentreffer von Yannis Walch (29.) zum zwischenzeitlichen 4:2. Nach der erneuten Pause zog Hamburg dank Lascheit (48.) und Tobias Bruns (55.) wieder davon, Julien Pelletier (57.) vekürzte zum 6:5-Endstand.