"Kann alles passieren": Hannover Indians lassen Unterlagen für DEL2 prüfen

"In dieser außergewöhnlichen Spielzeit 2020/21 kann am Ende alles passieren", erläutert Geschäftsführer Andy Gysau. "Wir wollen für alle Eventualitäten gewappnet sein und unseren Teil im Vorfeld der entscheidenden Spiele erfüllt haben."

Die Hannover Indians haben bei der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH in Neuss fristgerecht die notwendigen Unterlagen eingereicht und die erforderliche Bürgschaft in Höhe von 25.000 Euro hinterlegt - und damit ihre Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die DEL2 in Neuss beantragt.

Lenny Soccio kann sich also nicht nur über die aktuelle sportliche Entwicklung freuen. "Jetzt haben es die Jungs am Ende auf dem Eis in der eigenen Hand, die entscheidenden Siege für einen möglichen DEL2-Aufstieg einzufahren", sagt der Trainer der Indians und fügt an: "In dieser Saison ist wirklich alles möglich."