Enkel von NHL-Legende: Indians sichern sich die Dienste von Niko Esposito-Selivanov

Die Hannover Indians basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die Saison 2021/22 in der Oberliga Nord. Nachdem der Kultverein vom Pferdeturm zuletzt sein Torhütertrio komplettiert sowie kurz darauf den torgefährlichen "Bad Boy" Jayden Schubert unter Vertrag genommen hat, vermeldet er nun einen weiteren Neuen mit einem in der Eishockey-Szene klangvollen Namen.

Niko Esposito-Selivanov kommt von der Lake Superior State University. Der 22-jährige Stürmer ist der Enkel von NHL-Legende Phil Esposito, der mit den Boston Bruins zweimal den Stanley Cup gewann. Auch sein Vater wusste mit dem Puck umzugehen: Alexander Selivanov ging ebenfalls in der NHL erfolgreich auf Torejagd.