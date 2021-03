Schlechteste 30 Minuten der Saison: Indians verlieren zum vierten Mal in Folge

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga mit 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) bei den Black Dragons Erfurt verloren. Basis dafür waren die wohl schlechtesten 30 Minuten der Saison. Indians-Trainer Lenny Soccio stellte die Sturmreihen um. Deutlichste Veränderung: Die Kanadier wurden getrennt. Brett Bulmer agierte neben Branislav Pohanka und Igor Bacek, Parker Bowles spielte mit Ryan del Monte und Thore Weyrauch. Die dritte Reihe blieb zunächst unverändert – und das wird länger so bleiben nach der Gehirnerschütterung von Mike Burns.

Kyle Beach (6.) sorgte für das 1:0. Zum Ende des Anfangsdrittels waren die Indians von allen guten Geistern verlassen – und produzierten Anfängerfehler in Serie. Zunächst rutschte Bowles im eigenen Powerplay aus, beim direkten Konter scheiterte Beach noch an der Querlatte des ECH-Tores. Nur eine Minute später gelang Reto Schüpping das 2:0 (19.) in Unterzahl, als er sogar mit einem Mitspieler allein auf Indians-Keeper David Zabolotny zulief. Vorausgegangen war ein katastrophaler Scheibenverlust von Maxi Pohl an der blauen Linie der Erfurter. Arnoldas Bosas (20.) erhöhte auf 3:0.