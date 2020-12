"In keiner Situation gut": Indians wollen in Hamburg wieder ihr schönes Gesicht zeigen

Am Ende wurden sie vorgeführt: In der Partie der Oberliga Nord zwischen den Hannover Indians und dem Herforder EV liefen die finalen 30 Sekunden. Beim Stand von 2:3 spielten die Indians zugunsten eines sechsten Feldspielers ohne Torhüter – abgesehen von Abwehrmann Maxi Pohl, der einen Schuss mit der Hand abwehren konnte. Die Gäste setzten sich in der ECH-Zone fest, behaupteten den Puck und spielten clever die Zeit runter. Schlechter hätte für die Indians das letzte Heimspiel des Jahres nicht verlaufen können. Aber war wirklich alles schlecht?

Nach der 2:3-Niederlage ging Lenny Soccio hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Wir waren in keiner Situation gut. Man kann verlieren. Aber vor allem am Pferdeturm muss man von der ersten bis zur letzten Minute Kampf zeigen“, sagte der Trainer – und wurde noch deutlicher: „Die Jungs müssen in den Spiegel schauen, dass man eine solche Leistung nicht liefern kann – schon zum zweiten Mal in dieser Saison.“