Frühzeitige Entscheidung: Indians setzen sich in Limburg souverän durch

Seine Vorderleute hielten die Scheibe von seinem Kasten fern, erlaubten dem Gegner allein in den ersten zwei Dritteln jeweils nur vier Schüsse, und steuerten einem ungefährdeten Auswärtssieg entgegen. Thomas Möller (3.), Sebastian Christmann (23.), Branislav Pohanka (30.) und Kyle Gibbons (34.) sorgten für eine 4:0-Führung nach dem zweiten Abschnitt und damit die frühzeitige Entscheidung.

In den finalen 20 Minuten gelang Alexander Seifert (50.) der Ehrentreffer für die Gastgeber. Für den 5:1-Endstand sorgte Nico Turnwald 90 Sekunden vor der Sirene.

Am kommenden Freitag treffen Scorpions und Indians im Derby aufeinander – wegen Reparaturarbeiten im Eisstadion am Pferdeturm wurde das Heimrecht getauscht. Die Partie findet in Mellendorf statt, am 27. Februar ist der ECH dafür Derby-Gastgeber.