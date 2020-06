"Blick in die Glaskugel": Hannover Indians halten Lizenzierungsfrist trotzdem ein

Die Hannover Indians haben fristgerecht ihre Unterlagen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) eingereicht - wie übrigens auch der Lokalrivale Hannover Scorpions. Wie in jedem Jahr hatte der DEB die Frist zum 1. Juni festgelegt, um danach die Lizenzprüfung vorzunehmen. Mittlerweile bestätigt ist auch der Wechsel von Stürmer Roman Pfennings nach Mellendorf.

Es gibt keinen Aufschub

Von besagtem Stichtag wich der Verband trotz der Covid-19-Pandemie nicht ab – auch wenn viele Vereine um einen Aufschub gebeten hatten, um die Saison seriöser planen zu können. „Der DEB wollte, dass wir die Saison so vorbereiten, als wenn sie ganz normal stattfinden würde. So sind manche Angaben in den Unterlagen natürlich ein Blick in die Glaskugel“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau.

Das beginnt schon mit der Einbeziehung von Zuschauerzahlen. Beim ECH kalkulieren die Verantwortlichen mit einem Schnitt von 2500 Zuschauern – etwas mehr als 50 Prozent des maximalen Fassungsvermögens (4608 Besucher) des Eisstadions am Pferdeturm. Ob das in Corona-Zeiten die maximal mögliche Besuchermenge sein könnte, weiß niemand.