Veto vom Gesundheitsamt: Heimspiel der Indians gegen Krefelder EV verlegt 

Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende haben die Hannover Indians in der Oberliga Nord die nächsten Siege angestrebt. Doch diesem Vorhaben hat vorerst das Gesundheitsamt Krefeld einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn dieses hat dem Krefelder EV 81, der am Sonntag (19 Uhr) zu Gast am Pferdeturm sein sollte, mitgeteilt, dass "es eine mehrstündige Busfahrt der Mannschaft nicht genehmigen kann, da es ein Infektionsrisiko für Dritte darstellt", wie die Indians auf ihrer Webseite schreiben.

Der KEV konnte zuletzt wegen eines positiven Falls nicht ran. Die Partie ist bereits auf Mittwoch, 9. Dezember, verlegt worden. Für Sonntag sind die Indians nun in Gesprächen mit anderen Vereinen, um ein später geplantes Auswärtsspiel womöglich vorzuziehen. Vorerst steht für dieses Wochenende jedoch nur die Partie am Freitag bei den Herford Dragons (20.30 Uhr) auf dem Programm.