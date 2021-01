Fehlstart ins neue Jahr: Indians kassieren in Rostock deftige Klatsche

Für die Hannover Indians hat das neue Jahr so begonnen, wie das alte endete – mit einer empfindlichen Niederlage. Der ECH verlor in der Oberliga Nord mit 2:8 (1:3, 0:3, 1:2) bei den Rostock Piranhas. Erneut lud er den Gegner durch etliche Fehler zum Toreschießen ein. Am Mittwoch hatte man bei den Crocodiles Hamburg mit 3:7 das Nachsehen gehabt.

Dabei begann die Partie perfekt aus Sicht der Gäste. Armin Finkel besorgte nach dreieinhalb Minuten die Führung. Danach schlug es aber im Kasten von Torhüter Lukas Schaffrath ein wie bei einem verspäteten Neujahrsfeuerwerk. Jonas Gerstung (12.), Jayden Schubert (17.) und Tom Pauker (18.) stellten auf 3:1 nach dem Anfangsdrittel. Im Mittelabschnitt erhöhten Thomas Voronov (33., 38.) und Filip Stopinski (35.) binnen fünf Minuten auf 6:1.