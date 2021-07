Indians und die Saison 2021/22: alle Zu- und Abgänge, neuer Gegner & Eröffnungsspiel

Dem Saisonstart steht nichts mehr im Weg: Die Hannover Indians haben, wie Lokalrivale Scorpions und alle anderen Oberligisten, vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) die Zulassung zum Spielbetrieb erhalten. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Indians noch um ihre Lizenz zittern müssen. 2019 galt es, fehlende Unterlagen nachzureichen. Im Sommer 2020 kämpften die Pferdeturm-Verantwortlichen sogar vor dem DEB-Spielgericht in München und hatten Erfolg gegen die zuvor verweigerte Lizenzverweigerung.

In der Staffel Süd mischen zwölf Teams mit, in der Nordgruppe sind die Moskitos Essen wieder dabei, dadurch erhöht sich die Stärke der Staffel auf 14 Teams. So können alle Nord-Oberligisten mit 26 Heimspielen in der regulären Saison kalkulieren. Noch hat der DEB keinen Spielplan veröffentlicht. Fest steht jedoch: Die Indians bestreiten auf eigenem Eis am 24. September eine Partie gegen die Crocodiles Hamburg – das offizielle Eröffnungsspiel, das es erstmals geben wird.