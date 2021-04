Gute Erinnerungen: Indians wollen in Play-offs erneut den Herner EV düpieren

Die Hannover Indians treffen in ihrer Viertelfinalserie auf den Herner EV. Los geht es am Freitag (20 Uhr) beim HEV, am Sonntag (17 Uhr) steht das zweite Spiel in Hannover an. Sollte kein Team bis dahin die zum Weiterkommen nötigen zwei Siege eingefahren haben, kommt es am Dienstag in Herne zum dritten Spiel.

An eine Play-off-Serie gegen Herne hat der ECH gute Erinnerungen. Vor vier Jahren gab es ein legendäres Duell. Die Hannoveraner hatten den Umweg über die Pre-Play-offs gehen müssen. Nach der erfolgreichen Qualifikation wartete mit dem HEV der Vorrundenmeister. In vier emotionalen Partien gelang den In­dians, auch dank des überragenden Torhüters Mirko Pantkowski, eine kleine Sensation.