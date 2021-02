Verstärkung für Offensive: Indians können wieder auf Jakob Ceglarski bauen

In der Oberliga Nord haben die Hannover Indians jeweils Doppelspieltage gegen unmittelbare Play-off-Kontrahenten absolviert. Sowohl gegen die Icefighters Leipzig als auch gegen die Crocodiles Hamburg gab es jeweils einen Sieg und eine Niederlage.

Am Wochenende geht es weiter mit den direkten Duellen: Die Indians sind am Freitag (20 Uhr) beim Herner EV zu Gast, am Sonntag (17 Uhr) kommen die Saale Bulls Halle an den Pferdeturm. Die Partie gegen Halle stellt für den ECH den Auftakt von sechs Heimspielen innerhalb von 17 Tagen dar.