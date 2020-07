Blutsbrüder gesucht, 225 gefunden: Hannover Indians mit gelungener Blutspendeaktion

Es spendeten auch Ehrenamtliche, die sonst während der Spiele an der Strafbank tätig sind, sowie Sponsoren ihr Blut.

Aufstieg aus der Not heraus: SG 05 Ronnenberg macht ihre Reserve zur 1. Herren

Die etwas sperrige Abkürzung NSTOB steht für die Anfangsbuchstaben der Bundesländer und Städte, über die sich das Arbeitsgebiet erstreckt. Das sind Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen.

Die Verantwortlichen vom Rotkreuz sprachen von einer Veranstaltung, die zu den Top 10 in Niedersachsen gehöre. In diesem Bundesland liege bei 6000 Blutspenden pro Jahr der Durchschnitt bei 82 Spendern. Im Eisstadion im Pferdeturm wurde der Wert also verdreifacht. Unter den 225 Spendern befanden sich über 50 Erstspender.