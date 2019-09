Hannover Indians: Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren 

Test am Pferdeturm: Indians Hannover - Crocodiles Hamburg

Sie duellieren sich wieder um den Puck: Die EC Indians Hannover sind in die Vorbereitung eingestiegen und haben gegen die Crocodiles Hamburg getestet. Am Pferdeturm trug sich ein spannendes letztes Drittel zu, denn dort konnten die Indians ein 0:2 doch noch drehen. Dabei waren sie beim Stand von 2:2 in Unterzahl geraten. © Stephan Hartung