Starke Reaktion: Indians geben nach Derbypleite die richtige Antwort in Tilburg

Was für eine Reaktion! Die Hannover Indians haben die passende Antwort gegeben auf die Derbyniederlage gegen die Hannover Scorpions: Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio gewann in der Oberliga Nord mit 5:4 (2:0, 1:3, 1:1) nach Verlängerung bei den Tilburg Trappers.

Anzeige

Der zuletzt formstarke Igor Bacek, der am Freitag beim 0:1 in Mellendorf jedoch recht blass geblieben war, sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Indians in Tilburg nach dem ersten Drittel. Der ECH-Stürmer traf in der 12. und 16. Minute. Kurios: Beim ersten Treffer sicherte sich David Miserotti-Böttcher einen Vorlagenpunkt, der Torhüter rückte für den beim Derby überragenden Jan Dalgic zwischen die Pfosten.