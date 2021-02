Wieder gegen Halle: Können sich die Indians erneut auf Keeper Zabolotny verlassen?

Auf die Hannover Indians wartet innerhalb kurzer Zeit der gleiche Gegner – und das am selben Ort. Der ECH gewann am Dienstag mit 5:3 bei den Saale Bulls Halle, am heutigen Freitag (20 Uhr) tritt er erneut bei den Mitteldeutschen an. Mit dem Erfolg beendeten die Indians eine Serie von neun Siegen am Stück der Saale Bulls.

Nach einem holprigen Start, der wie ein Anknüpfen an die 0:8-Klatsche von Herford wirkte, steigerte sich die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio und gewann verdient. „Es war eine sehr gute Teamleistung. Wir haben stark in Unterzahl agiert“, sagte Soccio und zollte seinem Torhüter David Zabolotny ein Extralob.