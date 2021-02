Doppelpack in Halle: Indians "gehen davon aus, dass wir spielen"

Nach dem spielfreien Sonntag sind die Hannover Indians in der Oberliga am Dienstag wieder im Einsatz – soweit es das Wetter zulässt und keine weiteren Kapriolen schlägt. „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir spielen“, sagte Andy Gysau, Geschäftsführer der Indians, am Montagabend. Denn für den ECH steht eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Um 20 Uhr beginnt die Partie bei den Saale Bulls Halle.

In der Nacht zum Mittwoch kehrt der ECH zurück nach Hannover – und kann später am Tag die Tests erneut vornehmen. Denn am Freitag, so will es der ungewöhnliche Spielplan in Corona-Zeiten, steht die nächste Auswärtspartie an. Wieder in Halle.