Dritte Pleite im dritten Testspiel: Hannover Indians verpatzen Generalprobe gegen Halle 

Dieses Testspiel hat nicht unbedingt Appetit auf die neue Saison gemacht – böse Zungen könnten behaupten: Das ist doch egal, es dürfen ja sowieso keine Zuschauer dabei sein. Am Freitag starten die Hannover Indians mit einem Heimspiel gegen die Tilburg Trappers (20 Uhr, Pferdeturm) in die Oberliga-Saison. Das letzte Testspiel haben sie mal so richtig vergeigt. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio verlor auf eigenem Eis mit 1:7 (0:1, 0:3, 1:3) gegen die Saale Bulls Halle.

Anzeige

Das Unheil nahm schon sehr früh seinen Lauf. Artur Tegkaev traf bereits nach 22 Sekunden zum 0:1. Leon Fern (26., 50.), Jannik Striepeke (27.) und Michal Schön (38.) erhöhten für die Gäste, ehe Thore Weyrauch (51.) zwischenzeitlich auf 1:5 verkürzte.