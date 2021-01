Indians haben Gewissheit: Ergebnisse der positiven Corona-Schnelltests bestätigt

„Wir werden uns mit dem Gesundheitsamt und dem DEB besprechen und dann wissen, wie lange wir außer Gefecht sind“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau, der davon ausgeht, „dass am Mittwoch die übrige Mannschaft plus Trainer- und Betreuerteam getestet wird“. Bis dahin gilt vorerst Quarantäne für alle.

Seit Montag haben die Hannover Indians Gewissheit: Für bis zu 14 Tage ruht nun ihr Trainings- und Spielbetrieb. Die zwei Spieler, bei denen Sonntag Schnelltests positive Befunde ergeben hatten, waren noch zu PCR-Tests in der Helios-Klinik in Hildesheim. Das Ergebnis: Covid-Erkrankungen wurden bestätigt.

Am Sonntag hätten die Indians am Pferdeturm gegen die Hammer Eisbären spielen sollen. Weil diese Partie abgesetzt wurde, konnten die Eisbären bei den Scorpions antreten, denen ihr Gegner "abgesprungen" war: Die Rostock Piranhas reisten sicherheitshalber nicht an, da sie am Freitag Gegner der Indians gewesen waren.