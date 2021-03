Trotzig nach dem Derby: Indians sind sich sicher, "dass wir Erfurt schlagen"

Stellvertretend für die Mannschaft gab sich Verteidiger Nick Aichinger trotzig. „Unsere Leistung war überragend. Ich bin mir sicher, dass wir auch Erfurt schlagen“, sagt er mit Blick auf das Heimspiel am Dienstag (20 Uhr), gegen die Black Dragons.

Es fehlte nur wenig bis zur großen Heldentat der Hannover Indians. Sie verloren zwar in der Oberliga am Pferdeturm mit 4:5 nach Verlängerung gegen die Scorpions und damit das zehnte der vergangenen elf Derbys – durften sich aber aufgrund ihres Minikaders als Sieger fühlen.

"Respekt an die Indians": Scorpions-Siegtorschütze Andy Reiss macht's mit Routine

Mehrfach schmissen sich die Indians in die Schüsse der Scorpions, blockten mit allen möglichen Körperteilen die Scheibe ab. Blaue Flecken dürften vor allem Parker Bowles und Brett Bulmer haben – womit sie ihre letzten Kritiker überzeugt haben müssten, die ihnen manchmal Schönspielerei vorwerfen.

Später kassierte Pape einen Check von Christoph Koziol und blieb benommen auf dem Eis liegen – und spielte trotzdem weiter. „Er ist ein starker Junge. Es sah erst so aus, dass er nicht mehr im Stadion bleibt. Ich bin sprachlos, was die Mannschaft geleistet hat“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio.

Aichinger ärgerte sich aber noch etwas über seine Strafe drei Minuten vor Spielende. Der ECH führte 4:3, als Aichinger wegen Stockschlags gegen Roman Pfennings vom Eis musste erhielt. „Ich berühre seinen Stock leicht, und er schmeißt ihn neun Meter weg. So eine Strafe kann man kurz vor Schluss nicht geben“, ärgerte sich der Verteidiger der Indians.

An guten Tagen können die beiden Stürmer gegnerische Teams im Alleingang erledigen. Diesmal ging es darum, leidenschaftlich zu kämpfen und das Herz auf dem Eis zu lassen. Als Kanadier wissen sie, was in solchen Spielen zu tun ist. Und zwei Tore gelangen Bulmer noch obendrauf.