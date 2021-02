Indians-Spielplan voll: Wird das Derby bei Scorpions gar nicht mehr nachgeholt?

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga nach der Rückkehr aus ihrer Corona-Pause zwei Siege aus zwei Spielen geholt – zuletzt Dienstag mit 4:3 gegen den Herforder EV . Nicht nur diese Partie, auch das Mammutprogramm der Indians in den kommenden Wochen sorgt für Gesprächsstoff. Der SPORT BUZZER fasst die wichtigsten Themen zusammen.

Der 29-Jährige krümmte sich auf dem Eis, erzählte später, dass der Schmerz heftiger als bei einem Nasenbeinbruch gewesen sei. Nach kurzer Pause auf der Bank, wo er ein Kühlkissen ans Ohr hielt, kehrte er zurück. „Das ist Maxi“, lobt sein Trainer Lenny Soccio. „Bei uns werfen sich die Jungs in die Schüsse. Meine Spieler sind keine Memmen.“

Keine Männer: Wie Memmen wiederum verhielten sich nach Ansicht von Soccio einige Spieler von Herford. In der Schlussphase gab es von HEV-Seite Provokationen gegenüber der ECH-Bank. „Dann müssen sie auch ihren Mann stehen. In Europa klärt man das wohl nicht“, sagt der gebürtige Kanadier. Dass die Spieler die Angelegenheit also unter Männern regeln, blieb aus, weil sich die Herforder, nach kurzem Verbalschlagabtausch im Kabinentrakt, in die Umkleiden zurückzogen. Auch Herfords Trainer Jeffrey Job meinte, „dass ich das aus Nordamerika anders kenne“.

Keine Ruhephase: Nach der vierwöchigen Zwangspause ist der ECH gegenüber der Konkurrenz mit bis zu neun Spielen im Rückstand, kommt nach der Herford-Partie auf 19 Spiele. Bis zum Abschluss der regulären Saison am 5. April stehen noch 29 Begegnungen an. Um für die Play-offs berücksichtigt zu werden – als Tabellenvierter sieht es aktuell gut aus –, müssen die Indians 66 Prozent der Spiele absolviert haben, also 32, dann dürfen aber weder bei ihnen noch bei ihren Gegnern Corona-Fälle auftreten.

Kein Derby? Der Spielplan verläuft für die Indians im Dienstag-Freitag-Sonntag-Rhythmus. Und zwei Partien sind noch nicht terminiert: das Auswärtsspiel in Diez-Limburg sowie das Derby bei den Scorpions. Aktuell hat der ECH keine freien Tage mehr. „Wir warten darauf, wo und wie der DEB die Spiele ansetzt“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau.

Soll heißen: Wenn beispielsweise die Indians gegen Leipzig spielen sollen und die Sachsen wegen eines Corona-Falls nicht antreten, dann hätten die Indians frei – und könnten gegen die Scorpions spielen, soweit diese an dem Tag auch ohne Gegner sind. Sollte jedoch die Saison, und darauf hoffen alle Beteiligten, ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gehen, dann wäre das Derby vom 29. Januar ersatzlos gestrichen.