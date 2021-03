Mindestanzahl wird Thema: Indians gehen mit Personalnot ins Derby gegen Scorpions

Diese lange Wartezeit ist ungewöhnlich: Normalerweise treffen die Hannover Indians und die Hannover Scorpions während der Saison in kurzen Abständen in der Oberliga Nord aufeinander. Doch nach dem bislang letzten Derby am 4. Dezember, als die Scorpions mit 3:2 am Pferdeturm gewannen, hat es nun fast vier Monate bis zum erneuten Wiedersehen gedauert. Auch am Sonntag (17 Uhr) sind die Indians der Gastgeber.

Es ist eben alles anders in dieser Corona-Saison. Daher fand auch das Derby am 29. Januar in der Wedemark nicht statt, weil sich die Indians in Quarantäne befanden. Versuche, diese Begegnung in Mellendorf oder am Pferdeturm nachzuholen, sind gescheitert. Nun ist also wieder Derbyzeit – doch vor allem bei den Indians ist ein anderes Thema viel wichtiger als das Duell gegen den Lokalrivalen.