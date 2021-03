Indians schlagen Herner EV deutlich - Scorpions feiern Schützenfest in Krefeld

Waren das wirklich die Hannover Indians? Und hatten sie vielleicht am Dienstag ihre Zwillingsbrüder nach Erfurt geschickt und waren nun beim Heimspiel gegen den Herner EV wieder selbst auf dem Eis? Wie auch immer, die Indians gewannen in der Oberliga gegen den HEV mit 7:4 (6:0, 1:1, 0:3).

Dieser Sieg war unerwartet, vor allem überraschend in der Höhe. Denn drei Tage zuvor legten die Hannoveraner bei der 1:4-Niederlage in Erfurt eine Leistung in den ersten 30 Minuten hin, die vielleicht nur noch von der 1:10-Klatsche aus dem Dezember in negativer Hinsicht übertroffen wurde – die man in Herne kassierte. 72 Stunden nach dem schlimmen Auftritt in Thüringen zauberten die Indians das mit Abstand beste Drittel der Saison hervor.