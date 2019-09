Indians entrüstet: Scorpions junger Keeper Salvarani überragt beim Derby

Aus der Kabine der Hannover Scorpions dröhnte „I just died in your arms tonight“ – natürlich lief das Lied der Cutting Crew nicht in der schnulzigen Original-Version, sondern als lauter Techno-Remix. Schließlich waren die Scorpions in Feierlaune: Sie hatten das Eishockey-Derby am Pferdeturm mit 4:2 gegen die Hannover Indians gewonnen. Eher ruhige Töne schlug dagegen Torhüter Enrico Salvarani an, der mit starken Paraden geglänzt und die Basis für den Sieg gelegt hatte.