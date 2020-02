Indians gewinnen Krimi gegen Halle - Scorpions geben Führung leichtfertig aus der Hand

In der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Indians vor 2133 Zuschauern ihr Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle mit 4:3 (2:3, 0:0, 2:0) gewonnen. Am Abend, als der Orkan „Sabine“ auch Hannover erreichen sollte und vorerst nicht so stark ausfiel wie erwartet, wurde es auf dem Eis stürmisch.

Großer Jubelsturm am Pferdeturm

Als Lehr noch zwischen den Pfosten stand, ereignete sich eine Szene, wonach Schiedsrichter Seedo Janssen seitens der Indians der Sturm der Entrüstung ins Gesicht blies. Lehr rettete die Scheibe einen halben Meter vor der Torlinie – ein Phantomtor, es stand trotzdem 1:3 durch Helms (19.).

Doch die Gastgeber bliesen zur Aufholjagd. Igor Bacek traf zum 2:3 (20.) in Unterzahl während einer Strafzeit, die der ECH aufgrund der Proteste von Soccio bei Janssen wegen des Phantom-Tors erhalten hatte. Nach diesen Ereignissen war im Mittelabschnitt eine kleine Flaute zwangsläufig. Ohne weitere Tore ging es in den Schlussabschnitt, in dem Pohanka mit einem Schlagschuss in Tornado-Geschwindigkeit egalisierte (46.). Und nach dem späten 4:3 durch Armin Finkel (59.) brach am Pferdeturm der große Jubelsturm aus.