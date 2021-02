Nach Erfurt-Absage: Spontane Derbyplanungen führen zu Streit zwischen Indians und Scorpions

In der Eishockey-Oberliga fielen am Sonntag wegen des Wintereinbruchs drei Spiele aus – darunter auch die Begegnung der Hannover Indians gegen die Black Dragons Erfurt. Die Thüringer, deren Bundesland besonders stark vom Schneechaos betroffen war, standen am Vormittag zur Abfahrt bereit – kamen aber nicht vom Parkplatz runter.

Scorpions geben Derbyzusage

„Es gab am Vorabend Telefonate mit den Indians und dem Verantwortlichen der Oberliga“, sagt Eric Haselbacher, Sportchef der Scorpions, und berichtet von Gesprächen mit Jan Roterberg, kaufmännischer Leiter der Indians, und Markus Schubert, dem Chef der in München beim Deutschen Eishockey-Bund beheimateten Oberliga. „Herr Schubert hat uns gefragt, ob wir im Falle einer Erfurter Absage einspringen würden. Das haben wir bejaht.“

Gegen Mittag, als dann das Erfurter Nichtantreten klar war, habe man von den Indians eine Absage erhalten. „Und das ohne es weiter zu begründen. Dabei haben wir ihnen angeboten, dass wir bei uns oder am Pferdeturm spielen können – sie hätten sich ja sowieso auf ein Heimspiel vorbereitet“, sagt Haselbacher und meint, „dass das unter sportlichen Gesichtspunkten nicht in Ordnung ist. Alle Vereine haben sich in der Liga darauf verständigt, dass wir in dieser Saison flexibel sind und bei Absagen einspringen, damit wir möglichst viele Spiele austragen können.“

Rotenberg findet das Verhalten der Scorpions "peinlich"

Auf Seiten der Indians spricht Jan Roterberg von „einem peinlichen Auftritt der Scorpions“. Eine Zusage für ein spontanes Derby habe er nie gegeben. „Wir hatten kurzfristig über dieses Spiel nachgedacht – sind aber bis Sonntag davon ausgegangen, dass die Erfurter zu uns kommen und eine Anreise versuchen.“

Roterberg berichtet davon, dass es „beim gedanklich ins Spiel gebrachten Derby“ auch eine Diskussion über das Heimrecht gab. „Erst passte es ihnen nicht, in Mellendorf zu spielen. Dann haben sie bei Herrn Schubert angerufen, dass sie doch zu uns kommen wollen“, sagt er und betont, man sei hier nicht bei „Wünsch dir was!“.