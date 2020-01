Bei den Hannover Indians wird's tierisch - Scorpions haben machbare Aufgaben

Es läuft in der Eishockey-Oberliga bereits das letzte Viertel der Hauptrunde: Für die Hannover Indians und die Hannover Scorpions, beide mittendrin im spannenden Kampf um die besten Ausgangslage für die Play-offs, stehen jeweils noch zehn Spiele auf dem Programm.

Sondertrikots gegen den Herner EV

Die Indians treten erst bei den Rostock Piranhas an (heute, 20 Uhr). Am Sonntag kommt der Herner EV an den Pferdeturm (19 Uhr). Die Begegnung steht unter dem Motto „Tierischer Spieltag“. Die Indians kooperieren mit dem Erlebniszoo Hannover und laufen nur in dieser Partie in Sondertrikots auf.

Diese Shirts werden im Anschluss an das Spiel online versteigert. Der Erlös kommt zu 50 Prozent, nach dem tragischen Brand im Krefelder Zoo, dem Verein Berggorilla & Regenwald Direkthilfe zugute. Die andere Hälfte des Erlöses geht in das Indians-Schulprojekt. ECH-Trainer Lenny Soccio muss am Wochenende auf Nick Bovenschen, Michael Burns, Chad Niddery und Robby Hein verzichten.