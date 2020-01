Hannover Indians souverän gegen Leipzig - Scorpions drehen Spiel in Erfurt

Die EC Hannover Indians haben sich in der Eishockey-Oberliga auf Rang vier verbessert. Der ECH bezwang vor 3540 Zuschauern am Pferdeturm die Icefighters Leipzig mit 3:0. Die Scorpions konnten einen zwischenzeitigen Rückstand im letzten Drittel in Erfurt zu einem 5:3 drehen.