Hannover Indians stehen dank Corona-Fällen bei Halle direkt in den Play-offs

Nun haben sie Gewissheit: Die Hannover Scorpions und die Hannover Indians wissen, dass sie am Freitag in die Play-offs der Eishockey-Oberliga Nord starten. Der ECH tritt in Herne an. Die Scorpions, die ihr letztes Spiel der Hauptrunde am Montag mit 1:3 verloren, beginnen ihre Serie zu Hause. Der Gegner wird am Mittwoch in den Pre-Play-offs ermittelt. Sollte Hamm in Erfurt gewinnen, reisen sie am Freitag nach Mellendorf. Behält Erfurt die Oberhand, bekommen es die Scorpions mit dem Sieger aus Rostock gegen Herford zu tun.

Laut Abschlusstabelle belegen die Indians den siebten Platz, der eigentlich die Pre-Play-offs zur Folge hätte. Jedoch ist Halle auf Rang drei wegen Corona-Fällen in Quarantäne und daher für die Play-offs gestrichen – für diese Phase qualifiziert sich der ECH direkt, weil er auf den sechsten Platz vorrückt. „Wir beschweren uns nicht, dass wir keine Pre-Play-offs spielen müssen“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau, „der Respekt und Dank an Rostock“ aussprach. Die Piranhas gewannen am Montagabend in Erfurt – nur so konnten die Indians vor den Thüringern bleiben.