"Stolz, dass er bei uns bleibt": Indians binden Weyrauch - und holen zwei Torhüter

Bis zum 30. April hatten sich die Vereine der Oberliga eine Transfersperre auferlegt. Nun ist der Mai gekommen – und die Neuigkeiten schlagen aus. Bei den Hannover Indians gibt es gleich drei Personalmeldungen. So bleibt Thore Weyrauch dem ECH erhalten. Der mittlerweile 21-Jährige kam 2018 von den Superior Rough Riders (Western States Hockey League) zu den Indians. Gleich in seiner ersten Saison sicherte er sich den Titel „Neuling des Jahres“, vergeben vom Fachblatt Eishockey-News.

Weyrauch geht nun in seine dritte Saison am Pferdeturm, wo man sich über seinen Verbleib freut. „Ihm lagen auch Angebote aus der DEL 2 vor. Es macht uns stolz, dass er uns treu bleibt – das ist für uns ein großer Schritt bei unseren Personalplanungen“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau. Schließlich sind junge deutsche Spieler in höheren Klassen begehrt.