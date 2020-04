Hufsky zieht es wie Lehr weg: Indians müssen abermals neue Torhüter suchen

Bei Oberligist Hannover Indians sind die Planungen für die neue Saison in vollem Gange, zum Ende der nächsten Woche soll der Verkauf der Dauerkarten beginnen. Klingt komisch, ist aber so. „Natürlich weiß aktuell niemand, wie es weitergeht und wann wieder Sport mit Zuschauern möglich ist“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau.

"Planen ganz normal"

Vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) habe man jedoch die Vorgabe erhalten, die nächste Saison vorzubereiten, als wenn sie ganz normal stattfinden würde. „Und daher planen wir ganz normal mit einer Saison, die laut DEB Ende September starten würde“, sagt Gysau.

Anfang Juni müssen die Indians ihre Unterlagen für Ablauf von Saison und Spielbetrieb an den Verband schicken. In der Liste des Spielerkaders werden dabei definitiv neue Namen auf der Torhüterposition auftauchen. Denn nach Philip Lehr, der zu einem noch nicht bekannten Kontrahenten aus der Oberliga Süd wechselt, verlässt auch Kristian Hufsky den Verein. Der junge Keeper schließt sich dem EV Landshut aus der DEL 2 an.