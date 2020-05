Hannover Indians trainieren bei 96 - Armin Finkel verlängert seinen Vertrag am Pferdeturm 

Auch Sebastian Kramer, Boss des e.V., findet es gut, dass die Indians jetzt bei 96 trainieren. „Wir freuen uns, dass unser hochwertiges Angebot im Vereinssportzentrum auch die sportliche Leitung der Hannover Indians überzeugt hat. Mit dieser Kooperation arbeiten zwei Aushängeschilder Hannovers eng zusammen. Das ist ein gutes Zeichen für den Sport in unserer Stadt. Es gibt eine Vielzahl an gemeinsamen Ideen, die wir in den kommenden Jahren vorantreiben werden.“ Gut: Das Studio ist nicht allzu weit vom Pferdeturm entfernt und für die meisten Spieler optimal gelegen.

Finkel verlängert am Pferdeturm

Außerdem verkündeten die Indians, dass Verteidiger Armin Finkel auch in der kommenden Saison am Pferdeturm auflaufen wird. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht er bereits in seine achte Spielzeit bei den Indians.

Indians-Geschäftsführer Andy Gysau freut sich enorm über die Vertragsverlängerung: "Armin ist unser Turm in der Schlacht und er ist aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Die Indians treiben ihre Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. "Unser Team für 20/21 nimmt mit der Verlängerung von Armin weiter Formen an und wir sind in der Planung damit schon sehr weit", stellt auch Trainer Lenny Soccio erfreut fest. Armin Finkel brennt bereits auf die neue Saison und hofft, dass "wir uns dann alle am gut gefüllten Pferdeturm wiedersehen können".