Der Kapitän bleibt: Branislav Pohanka verlängert Vertrag bei den Indians

Die Hannover Indians haben die wohl wichtigste Personalie erledigt: Der Oberligist kann seinen Kapitän Branislav Pohanka für ein weiteres Jahr an sich binden. Damit geht der Mannschaftsführer nach der Sommerpause in seine mittlerweile siebte Saison am Pferdeturm. Der Deutsch-Slowake war 2015 von den Moskitos Essen zu den Indians gekommen, für die er in der Saison 2020/21 in 35 Spielen 18 Tore erzielte und 35 Vorlagen gab.

Pohanka ist bereits der dritte Stürmer, den die Indians nach ihrem plötzlichen Saisonende (Corona-Fall und Teamquarantäne unmittelbar vorm Play-off-Start) halten. Neben Pohanka gehören auch Co-Kapitän Igor Bacek sowie der Kanadier Parker ­Bowles weiter zum Team und haben ihre Verträge verlängert.