"Dieses Jahr ist eben alles anders": Indians legen spät wie nie mit Training auf Eis los

Was der Nachwuchskeeper des Oberligisten nicht wissen konnte: Kurz zuvor hatte Verteidiger Maxi Pohl an der Bande gelehnt und einige Pucks zurück in die Mitte gespielt – und dabei unbemerkt eine Flasche mit dem Ellenbogen umgekegelt. Also muss­te Fiedrich eine artistische Einlage zeigen, in voller Torhütermontur nicht ganz einfach, und über die Bande zu seinem Getränk krabbeln.

Noch muss sich also alles ein bisschen einspielen. Doch bis zum Saisonstart am 6. November ist Zeit. Die Hannover Indians sind zu Beginn dieser Woche in die Vorbereitung darauf eingestiegen – die Scorpions fingen am vergangenen Donnerstag damit an. Für beide Vereine gilt: So spät wie diesmal begann das Eistraining noch nie. „In diesem Jahr ist eben alles anders. Auf diesen Moment, dass wir wieder mit unserem Sport anfangen können, haben wir lange gewartet“, sagt Indians-Trainer Lenny Soccio.

Bulmer und Bowles kriegen nicht genug

Das gilt auch für seine Spieler. Als der Coach nach 60 Minuten die Übungseinheit im Eisstadion am Pferdeturm beendet, spielen sich die beiden Kanadier Brett Bulmer und Parker Bowles die Pucks zu, die noch auf der Eisfläche liegen und eigentlich eingesammelt werden sollen. Pass Bulmer, Schlagschuss Bowles – und umgekehrt.

Die Scheiben schlagen nur so im leeren Tor ein, prallen gegen den Pfosten oder landen krachend am Plexiglas. Das Team um Geschäftsführer Andy Gysau, das in diesem Moment auf der anderen Seite der Scheibe die Werbung vom Helios-Klinikum Hildesheim aufklebt, das den Indians ab sofort kostenlose Corona-Tests ermöglicht, erschreckt sich und zieht die Köpfe ein.

„Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht“, sagt Bowles – was ihm angesichts der Extraschicht anzumerken ist. „Das ist ein tolles Team hier, wir lernen jetzt alle immer besser kennen und werden eine gute Chemie auf dem Eis haben“, sagt Bulmer. Soccio ist der Fleiß seiner Stürmer nicht entgangen, genauso, wie er um ihre Qualität weiß. „Sie bringen uns auf ein höheres Niveau. Ohnehin bin ich sicher, dass wir für die neue Saison einen guten Kader haben.“

"Vertrauen auf die Disziplin unserer Spieler"

Am Freitag (20 Uhr, Pferdeturm) steht gegen die Harzer Falken der erste Test auf dem Programm. Zwei Tage später folgt das zweite Treffen in Braunlage (19 Uhr). Wie immer gilt in der aktuellen Zeit: solange Corona nichts verändert. Die Indians lassen sich regelmäßig testen. Vorgaben vom DEB, sagt Gysau, gibt es aber nicht. „Wir vertrauen auf die Disziplin unserer Spieler. Und sollte sich jemand nicht gut fühlen, bleibt er zu Hause.“

Auch die Scorpions verfahren nach diesem Prinzip. „In der Kabine und im Stadion achten wir auf alle Hygienevorschriften“, sagt Trainer Tobias Stolikowski, der noch zwei Stürmer und einen Verteidiger verpflichten will. Im Probetraining befinden sich aktuell Spieler aus der Deutschen Nachwuchsliga (DNL), darunter mit Oliver Noack auch der bisherige Kapitän der Eisbären Juniors und Topscorer der Berliner.