Hannover ist am Ruder: Die Bundesliga auf dem Maschsee - mit zwei Heim-Achtern

Wer macht bei der Ruder-Bundesliga mit?

Dieser Wettkampf wird seit 2009 für Achter ausgetragen. Am Start sind in der aktuellen Saison 18 Männer- und acht Frauenteams. Sie ermitteln an fünf Renntagen einen Gesamtsieger.

Wie funktioniert dieses Format?

Es gibt große Unterschiede zu herkömmlichen Regatten. Dort messen sich die Boote über eine Zwei-Kilometer-Distanz. Es gibt Vor- und Hoffnungsläufe, Halbfinals und Finals, in denen maximal sechs Crews starten. In der Bundesliga dagegen fahren stets zwei Achter gegeneinander – über 350 Meter. Auf dieser wesentlich kürzeren Strecke geht es wesentlich dynamischer und spannender zu als bei den herkömmlichen Ruderrennen. Ein Laufsieger steht nach knapp 60 (Männer) beziehungsweise 70 (Frauen) Sekunden fest mit Abständen von Zehntel- oder gar nur Hundertstelsekunden zum anderen Boot. Bei einer herkömmlichen Regatta dauert ein Rennen dagegen mindestens fünf Minuten – und die Abstände sind in der Regel deutlich sichtbar.

Wie viele Rennen bestreiten die Bundesliga-Boote?

Die Männer fahren fünfmal, die Frauen sind in vier Läufen unterwegs. Es geht los mit einem Zeitfahren (Samstag, 11.30 Uhr), dort wird die Setzliste für die folgenden Duelle ermittelt. Im Achtelfinale der Männer um 13.25 Uhr trifft dann der Zeitschnellste auf den Langsamsten, der Zweite auf den 17., der Dritte auf den 16. des Zeitfahrens und so weiter. Eine Lucky-Loser-Regelung, über die auch schnelle Verlierer in der oberen Hälfte verbleiben können, zwingt die Boote aber, Tempo zu machen. Bei den Frauen greifen die Zeitfahrergebnisse ab dem Viertelfinale (Beginn um 14 Uhr, die Männer starten um 14.12 Uhr). Die Halbfinals beginnen um 16.20 Uhr, die Finals um­ 17 Uhr, es wird jeder Rang von eins bis 18 ausgefahren.

Wo wird der Wettkampf ausgetragen?

Die Boote sind im nordwestlichen Bereich des Maschsees unterwegs. Sie starten etwa auf Höhe des Stadionbades und fahren in Richtung Norden bis zum Ziel bei der Maschseefontäne. Von dort aus sind es etwa 50 bis 60 Meter bis zur Kaimauer am Courtyard-by-Marriott-Hotel, das stellt besondere Herausforderungen an die Mannschaften. „Wir müssen die richtige Balance zwischen Tempo bis zum Ziel und dem Abbremsen bis zur Mauer finden“, heißt es seitens der hannoverschen Aktiven.