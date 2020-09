Hannover ist „very nice“: Freundin von 96-Neuzugang Jaka Bijol findet auch den Boss freundlich

„Von Berlin hatte ich schon mal gehört, von Hamburg, München und Köln, aber von Hannover noch nie“, sagte die blonde junge Frau, die beim 2:0-Auftaktsieg gegen Karlsruhe am Samstag in weißem Rüschenhemd, weißem Mantel und weißer Handtasche ein wenig schüchtern in der Ecke der Loge von 96-Profichef Martin Kind (76) stand.

Neza studiert Medizin

Ihr Jaka war schon unten bei der Mannschaft, spielberechtigt war der 21-jährige Nationalspieler noch nicht. Neza studiert in der zweitgrößten slowenischen Stadt Maribor (112 000 Einwohner) Medizin, sie will Kardiologin oder Neurologin werden. Im Oktober beginnt das fünfte Semester, so lange bleibt sie bei ihrem Schatz.