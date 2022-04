Hannover läuft, Leipzig nicht: Abgesagter Marathon sorgt für Fragen

Warum geht in Leipzig nicht, was in anderen deutschen Städten umgesetzt wird? Der hiesigen Laufgemeinde stellte sich diese Frage ganz besonders, nachdem am vergangenen Wochenende an mehreren Orten Marathon-Veranstaltungen über die Bühne gingen, der traditionsreiche Lauf in der Messestadt aber das dritte Mal in Folge ausfällt.