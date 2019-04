Lauffreude pur: 2580 Kinder machen beim Hannover-Marathon den Anfang!

Das war mehr als nur der Auftakt des Hannover-Marathons. Das war Lauffreude pur. 2580 Kinder rannten am ersten Tag des Marathons-Wochenendes ihre 800-Meter-Runde um das Rathaus. Sie hatten ihren Spaß und sorgten bei Kaiserwetter für den stimmungsvollen Start des 26000-Läufer-Spektakels. „Da müssen wir uns um den Lauf-Nachwuchs in Hannover nicht sorgen“, jubelte Moderator Christoph Dannowski.

Auch die Kita Freudenthalstraße war mit Begeisterung dabei. „Wir haben nicht nur 13 Kinder, sondern auch unsere Trommlergruppe am Start“, sagte Leiterin Cornelia Hau. Das Riesen-Smilie-Gesicht als Banner für den Treffpunkt hatten die Kinder selber gebastelt. Christine Dietl, Sonntag auf der Halbmarathon-Distanz dabei, hatte ihre Begeisterung fürs Laufen an die Kinder weitergegeben.

Mit jedem weiteren Lauf wurden die Kinder jünger. „Und die Leistung auf dieser Runde größer“, meinte der Moderator. Im letzten Kinderrennen, der Blauen Gruppe, standen die Unter-Fünfjährigen an der Linie – und viele Eltern als Begleiter. „Aber ihr seid nur das Beiwerk. Die Kinder haben immer Vorrang“, gab Dannowski den Erwachsenen mit auf den Weg. Der Jüngste, Eyüp aus Hannover, war sogar nur 16 Monate alt. Etwas getragen wurde er, aber die Ziellinie überquerte er an der Hand der Mutter auf eigenen Füßen. Der Marathon begeisterte eben alle.

Am Ende lag er knapp vor dem Isernhagener Leonardo Burlone – und weit vor seinem Vater Karsten. „Ihn musste ich schon im vergangenen Jahr ziehen lassen. Aber jetzt hat mich auch meine elfjährige Tochter Ella im Spurt abgehängt. Da habe ich keine Chance mehr“, sagte das Familienoberhaupt. Nur Ehefrau Tina kam am Familienlauftag noch etwas hinter Karsten Korte an. Den Spaß hatten aber dennoch alle Kortes – wie alle 3080 Renner am Marathon-Starttag.