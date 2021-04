"Sie rennen alle wie irre": Absoluter Traumstart bei Marathon-Alternative #beatthedate 

Kein Start-Ziel-Aufbau, keine Menschen, kein echter Marathon: Organisationschefin Stefanie Eichel war in der Nacht von Samstag auf Sonntag wegen der „gespenstischen“ Szenerie am Neuen Rathaus, wegen der Leere und Ruhe „supertraurig gestimmt. Ich dachte, ich wäre mittlerweile abgebrühter, aber das hat mich sehr angefasst.“ Gerne hätte Eichel am Sonntag endlich den 30. Hannover-Marathon gestartet. Doch das Jubiläum fiel wie schon im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Mehr als 2000 Sportler haben sich schon eingetragen. Den Start machten vor Eichels Augen um Punkt Mitternacht ihr Ehemann Michael Kramer und Margaret Rohde, eine von 30 Marathonbotschaftern. Das Duo drehte mit Abstand eine Runde ums Rathaus, die ersten zwei Kilometer waren fix.

Allein Botschafter Alexander Koerfer legte am Sonntag erstaunliche 80 Kilometer nach, ärgerte sich aber etwas, weil er sich 100 vorgenommen hatte. Aber auch so kamen schon etliche Kilometer zusammen, weil sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer am Sonntag in Hannover auf den Weg machten. „Sie rennen alle wie irre“, stellte Eichel fest und war wieder Guter Dinge. „Über den Verlauf des Tages bin ich total glücklich.“