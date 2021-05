beatthedate: 247.141,6 Kilometer steigern Vorfreude auf Hannover-Marathon 2022

Alles bleibt in Bewegung: Was Veranstalter Eichels-Event nach der zweiten Absage des HAJ Hannover-Marathons in Folge da erneut alternativ auf die Beine gestellt hat, darf als durchschlagender Erfolg gewertet werden. 30 Tage lang sammelten mehr als 3000 Athleten unter dem Motto #beatthedate – angelehnt an das Datum des ursprünglich geplanten Wettbewerbs – Kilometer. Jeder für sich, die Distanzen wurden zusammengetragen.

Die Bindung zum Marathon hat also nicht gelitten. Stattdessen scheint die Familie mit der Aktion #stayathome im Vorjahr und nun #beatthedate noch gewachsen zu sein. Zumal nicht nur in Hannover sowie im gesamten Bundesgebiet gelaufen und gesammelt wurde, sondern unter anderem auch in Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Irland, Kanada und sogar in Kenia. An vier Mottotagen wurde sich verkleidet in Bewegung gesetzt, wobei Timo Hook als Alf den Vogel abgeschossen hat.

Was bleibt ist die Vorfreude auf das kommende Jahr. Denn am 3. April 2022 soll endlich die 30. Auflage des HAJ Hannover-Marathons über die Bühne gehen. Und zwar gemeinsam.